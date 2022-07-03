انطلاق القوافل العلاجية الشهيرة التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر

تنطلق اليوم الأحد القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر عن شهر يوليو، حيث تنطلق أولى القوافل بمدينة مرسى علم وتحديدا بقرية الشيخ الشاذلى من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل .
وتعود القوافل العلاجية للعمل مرة أخرى عقب اجازة العيد يوم 21 و 22 يونيو بقرية الحمروين بمدينة القصير، و23 و 24 بمدينة حلايب، ثم تنطلق يومي 25 و 26 الي قريتي رأس حدربه بحلايب ومرسى حميرة بالشلاتين .
وتنتقل بعد ذلك القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من حلايب ةشلاتين إلى قرية أم الحويطات بمدينة سفاجا وسط البحر الأحمر.
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