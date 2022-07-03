اليابان: نظام التبريد لمحطة نووية يتوقف لمدة 8 ساعات

أ ش أ

تعرض نظام تبريد النفيات السائلة شديدة الإشعاع لمحطة نووية بمحافظة آوموري شمالي اليابان للتوقف عن العمل لمدة 8 ساعات.

وأفادت الشركة اليابانية المحدودة للوقود النووي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - بأن الخلل لا يمثل أي تهديد على البيئة، موضحة أنها أبلغت عن الأمر اليوم الأحد.

وأشارت الجهة التشغيلية لمحطة معالجة الوقود النووي إلى أن أحد الخزانات التي تخزن نفايات مشعة فقدت وظائف التبريد الخاصة بها نحو الساعة الـ 3:30 مساء أمس (بالتوقيت المحلي للبلاد)، بينما اكتشفت انخفاض مستويات مياه التبريد نحو الساعة الـ 7 مساء نفس اليوم، بعدما رصدت عملية تفتيش أن صمام نظام ضخ المياه قد أُغلق لسبب ما.

وأرسلت حكومة محافظة /آوموري/ مسئولين إلى المحطة النووية وحثت الجهة المشغلة على تحديد سبب المشكلة والتوصل إلى بعض التدابير للحيلولة دون تكرارها.