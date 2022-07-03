المركزى الأوروبى يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% وتوقعات برفعها 0.50% فى سبتمبر

فاطمة شوقى

قرر البنك المركزى الأوروبى في اجتماعه الأخير تبنى رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في يوليو ، وهو الأول منذ 11 عاما ، ومن المرجح أن يرفع0.50% آخرى في سبتمبر لاعادة تقييم الوضع لاحقا،وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الحالي لارتفاع التضخم يهدد جيوب المستهلكين ويضيق هوامش الشركات ، ويسبب ركود الاقتصاد لتدمير أي انتعاش كانت تهدف إليه الدول في السنوات القادمة خاصة بعد أزمة كورونا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد ، "سنذهب إلى أبعد مدى ممكن" بهدف ضمان استقرار التضخم على المدى المتوسط ​​عند 2٪.

وفي إسبانيا ، ارتفعت الأسعار بنسبة 10.2٪ في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وتظهر البيانات التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء (INE) هذا الأسبوع ، وهي الأعلى منذ 37 عامًا ، أن الزيادة في أسعار المنتجات والخدمات تستمر في النمو بمعدل قوي، وأنها مستمرة في التحول إلى باقي الدول، وسلة التسوق دون الاخذ في الاعتبار الكهرباء أو الطعام ، المنتجات الأكثر تكيّفًا بالطاقة ، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.5٪ ، وهو ما يعني أعلى مستوى منذ أغسطس 1993.

لكن كيف سيؤثر ذلك على النمو؟ في الوقت الحالي ، يحافظ المجلس العام للاقتصاديين (CGE) على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني هذا العام عند 3.9٪ ويترك متوسط ​​المعدل السنوي لمؤشر الأسعار عند 7.1٪، والاستهلاك ومع ذلك ، يُلاحظ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في الربع الأول يشير إلى أن البلاد تشهد تباطؤًا. بالنسبة لمنطقة اليورو ككل ، يتوقع البنك المركزي الأوروبي نموًا بنسبة 2.8٪ ، على الرغم من أنه قد يتم تعديله هبوطيًا.

من جهتها ، تدافع الحكومة عن أنه بدون الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن مثل سقف الغاز أو التخفيضات الضريبية على الكهرباء أو دعم 20 سنتًا لكل لتر من البنزين ، فإن التضخم سيكون بمعدلات قريبة من 14 أو 15٪.

وبذل رئيس السلطة التنفيذية ، بيدرو سانتشيز ، جهودًا هذا الأسبوع لعزو الارتفاع الصاروخي في الأسعار "بمقدار الثلثين" إلى الحرب في أوكرانيا.

ويحذر الخبراء من إمكانية الدخول في دوامة خطيرة من الانخفاض العام في الاستهلاك ، والتي تتميز بالسياق الدولي الخاص. لا يبدو أن الحرب في أوكرانيا تنتهي بسرعة ، ولكن من المرجح أن تستمر الحرب التي بدأتها روسيا بمرور الوقت مع تداعياتها بالفعل على أسعار الطاقة والمواد الخام، وسيستمر هذا في رفع تكاليف الإنتاج ، والتي يمكن تحويلها بعد ذلك إلى أسعار المنتجات.

لكن الارتفاع في الأسعار المسجل في إسبانيا يمتد أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله، و ارتفعت البيانات المسبقة لشهر يونيو لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) مرة أخرى بنسبة 8.6٪ ، مسجلة أعلى مستوى جديد على الإطلاق وتجاوز توقعات السوق بعد 8.1٪ في مايو.