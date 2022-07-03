الكنيسة الإنجيلية تنظم لقاء حول الدين والمواطنة بحضور مشايخ وقساوسة بالفيوم.. صور

كتب: محمد الأحمدى

نظمت لجنة الحوار والعلاقات المسكونية التابعة لسنودس النيل الإنجيلى ب الكنيسة الإنجيلية ، بمجمع الأقاليم الوسطى، ندوة مساء أمس السبت 2 يوليو بالكنيسة الإنجيلية بسنهور القبلية بالفيوم، تحت عنوان "الدين والمواطنة"، تحدث فيها الشيخ الدكتور عبد الله شلبى عن أهمية المواطنة، وأن الدين جعل لراحة الإنسان وأننا جميعا متساوون أمام القانون، كما تحدثت الدكتورة ميرفت العمارى عن احتياجنا جميعا لبعضنا البعض وأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا.

وتحدث القس خليل إبراهيم رئيس مجمع الأقاليم الوسطى عن المجتمع المصرى وترابطه واهتمام الكنيسة الإنجيلية بالمواطنة من خلال التعليم والصحة، كما تحدث القس رفعت فكرى رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلى عن اهتمام ثورة 30 يونيو بالمواطنة، ودعم الرئيس السيسى للمواطنة بغض النظر عن الجنس والدين، وأن حكم الإخوان أضر المواطنة بشكل كبير.

أدار اللقاء القس مدحت ناشد رئيس لجنة الحوار بمجمع الأقاليم الوسطى، وقدم الحضور القس إبرام زكريا راعى الكنيسة الإنجيلية بسنهور القبلية.