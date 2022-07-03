القابضة المعدنية: 45 مليون جنيه أعمال "ميتالكو" فى مبادرة حياة كريمة

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحظى باهتمام بالغ من كافة شركات قطاع الأعمال العام، العاملة فيها لا سيما سرعة إنجاز الأعمال ؛بهدف تقديم وتوفير الخدمات لنحو 60 مليون مواطن فى كل ربوع مصر.

أضاف الفقى لـ"اليوم السابع"، أن أبرز شركات القابضة للصناعات المعدنية العاملة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو، التى تنفذ مشروعات بنحو 45 مليون جنيه ،عبارة عن تنفيذ تصنيع 15 ألف عامود كهرباء تم تنفيذ 5 آلاف منها، وجار العمل فى 10 آلاف أخرى، لافتا أن حجم العمل الذى تعمل فيه ميتالكو يصل لنحو 150 مليون جنيه، منها تنفيذ عنابر بشركة النصر للسيارات وإحلال وتجديد مصانع الدلتا للصلب وأعمال تكريك فى ترعة السلام بشمال سيناء وفى فرع النيل برشيد.

وحول إمكانية تجاوز الشركة لخسائرها وتحقيق ربحية، أوضح أن الخسائر تتقلص بالفعل حيث تراجعت من 113 مليونا إلى 59 مليون جنيه، فيما زادت الإنتاجية من 8 ملايين إلى 78 مليون جنيه، مما يؤكد قدرة ميتالكو على التعافى، وبالتالى من المهم ضخ مال عامل فيها الفترة المقبلة ودعمها للحصول على مشروعات بدلا من الاكتفاء بدفع القابضة للصناعات المعدنية لرواتب العاملين شهريا.

واضاف أن ميتالكو تمتلك " قزق" بحرى فريد من نوعه لإصلاح السفن، وبالتالى يممكن الاستفادة منه بشكل كبير الفترة المقبلة لزيادة الموارد.