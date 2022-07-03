العين الحمراء.. ضبط أطنان أغذية فاسدة قبل العيد

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1533) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (11 طن "أرز أبيض - دقيق") ، (424) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (34,551 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر – زيت طعام - أعلاف" – 1400 عبوة مستحضرات تجميل – 90 قطعة أطراف صناعية – 1902 عبوة سجائر) ، وكذا (608) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" –198 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 162 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 109 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 24 قضية توقف عن الإنتاج – 98 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (27,920 طن دقيق بلدى مدعم – 120 رغيف خبز ) ، وكذا (8) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (850 كيلو جرام "سكر – أسمدة مدعمة" – 51 عبوة زيت مدعم)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (72,521 طن – 51 عبوة زيت مدعم – 1400 عبوة مستحضرات تجميل – 90 قطعة أطراف صناعية – 1902 عبوة سجائر - 120 رغيف خبز)، كان أبرزها ضبط (مالك مخبز بلدى بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى كمية قدرها (25 طن دقيق بلدى مدعم) بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وتمكنت الجهود من ضبط (7,03 طن سلع غذائية "سكر حر – مسلى") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة وضبط (6 طن دقيق أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (5 طن أرز أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (3,6 طن مقطعات دواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (3,5 طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن- زيت طعام – دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (6,750 طن "كاتشب – مستردة") بدون مستندات مجهولة المصدر داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (7000 عبوة سجائر مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) بدون مستندات مجهولة المصدر.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة سوهاج وضبط (8 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (450 كيلو جرام أقماح محلية) أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية لتخزينه كمية قدرها (450 كيلو جرام"أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (6) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ(21,075) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (169 قطعة "19قطعة صوتية – 80 قطعة ضوئية – 70 ملصق").