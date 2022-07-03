العثور على جثة شاب غارق بفرع رشيد فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية ،من إنتشال جثمان شخص غارق بفرع رشيد المار بقرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية ،من إنتشال جثمان شخص غارق بفرع رشيد المار بقرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.