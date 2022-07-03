اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 09:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شاب غارق بفرع رشيد فى المنوفية

الأحد، 03 يوليه 2022 07:58 م
العثور على جثة شاب غارق بفرع رشيد فى المنوفية جثة -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية ،من إنتشال جثمان شخص غارق بفرع رشيد المار بقرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية ،من إنتشال جثمان شخص غارق بفرع رشيد المار بقرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

مصرع شاب غرقا

فرع رشيد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة