الصحة: قمنا بزراعة 3 آلاف قوقعة على نفقة التأمين الصحى خلال عام فقط

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار انتقلت من عام ونصف إلى 3 أسابيع والمستهدف أقل من ذلك، مشيرا إلى أن مصر استطاعت زراعة 3 آلاف قوقعه على نفقة التأمين الصحى العام الماضى فقط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، الهيئات الطبية فى الدول المحيطة انشئها المصريين لكن تأخرنا فيها، وتم التحرك فيها على أرض الواقع، وأول تحرك حقيقى لتعديل أجور الأطباء كان فى 2014، مثل قانون الكادر وقانون بدل المخاطر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى جملة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قال لقد ورثنا مشاكل كبيرة والآن ندفع فتورتين الماضى والمستقبل والدولة تتحرك بسرعة شديدة جدا، لإنجاز كافة الملفات.

وأوضح أن مبادرات وزارة الصحة كثيرة تستهدف رحلة طبية عمرية بداية من مرحلة الجنين قائلا: "تبدأ من الجنين فى بطن أمه ثم الرضيع حديث الولادة حتى الشباب والفتيات ونكمل الرحلة حتى مبادرة الكشف عن كبار السن".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الإنجاز الحقيقى فى قطاع الصحة هو الانتهاء من مشروع التأمين الصحى الشامل فى كل ربوع مصر، لافتا إلى أن سفير اليابان أشاد بمستشفيات التأمين الصحى المصرية فى بورسعيد، وكل الإنجازات حدثت فى وقت قصير جدا، مؤكدا أن عام 2014 شهد أول تحركا تجاه تحسين أجور القطاع الطبى المصرى.