اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 10:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق هائل بورشة أثاث فى دمياط دون خسائر بشرية

الأحد، 03 يوليه 2022 09:57 ص
السيطرة على حريق هائل بورشة أثاث فى دمياط دون خسائر بشرية الحريق
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشب حريق داخل إحدى ورش لصناعة الأثاث داخل قرية البصارطة، التابعة لمركز دمياط، وذلك بسبب ماس كهربي حسب المؤشرات الأولية للتحقيقات. 
 
وتفاجئ أهالى القرية باندلاع النيران في إحدى ورش صناعة الأثاث والمكونة من ثلاث طوابق، وعلى الفور قام الأهالى بإبلاغ قوات الأمن فيما حاول عددا من شباب القرية السيطرة على الحريق. 
 
وتحركت قوة شرطية من قبل مركز دمياط، برفقة سيارات الاسعاف، كما تم الدفع بأربع سيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية للتعامل مع الواقعة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية. 
 
واشاىت التحقيقات الأولية حول الواقعة أن الحادث جاء نتيجة ماس كهربي، بينما تم تقدير الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق بنحو 200 ألف جنية.
 
وحرر مركز شرطة دمياط المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.
 
 
6e117d6b-5bb7-4b85-8c7d-dba3d2a09692
 

 

 

حريق

ورشه اثاث

محافظه دمياط

دمياط

الحمايه المدنيه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة