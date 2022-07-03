السيطرة على حريق هائل بورشة أثاث فى دمياط دون خسائر بشرية

دمياط - فريق المحافظات

نشب حريق داخل إحدى ورش لصناعة الأثاث داخل قرية البصارطة، التابعة لمركز دمياط، وذلك بسبب ماس كهربي حسب المؤشرات الأولية للتحقيقات.

وتفاجئ أهالى القرية باندلاع النيران في إحدى ورش صناعة الأثاث والمكونة من ثلاث طوابق، وعلى الفور قام الأهالى بإبلاغ قوات الأمن فيما حاول عددا من شباب القرية السيطرة على الحريق.

وتحركت قوة شرطية من قبل مركز دمياط، برفقة سيارات الاسعاف، كما تم الدفع بأربع سيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية للتعامل مع الواقعة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

واشاىت التحقيقات الأولية حول الواقعة أن الحادث جاء نتيجة ماس كهربي، بينما تم تقدير الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق بنحو 200 ألف جنية.

وحرر مركز شرطة دمياط المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.