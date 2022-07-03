السيطرة على حريق مطعم بشارع البحر الأعظم دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مطعم مأكولات بشارع البحر الأعظم بالجيزة بدون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع البحر الأعظم دائرة قسم الجيزة، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقًا مع فرقة الغرب بقيادة اللواء هشام الطماوي، وتبين بالفحص نشوب الحريق في مدخنة المطعم نتيجة تراكم الزيوت والشحوم، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.