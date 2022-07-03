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السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل وعاطل لإتجارهما بالهيروين بالعبور

الأحد، 03 يوليه 2022 11:03 م
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل وعاطل لإتجارهما بالهيروين بالعبور سجن - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل وعامل وتغريم كل منهما غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، لاتهامهما بالإتجار بمخدرى "الهيروين والميثامفيتامين"، بدائرة العبور بمحافظة القليوبية.

 

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1585 لسنة 2022 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 895 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "شريف ا ع س"، 38 سنة، عاطل، مقيم العجوزة بالجيزة، و"إسماعيل ا ع ا"، 30 سنة، عامل، مقيم القنطرة غرب بالإسماعيلية، حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام عاطل وعامل باتخاذ دائرة قسم شرطة العبور وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط "شريف ا ع س"، 38 سنة، عاطل، مقيم العجوزة بالجيزة، و"إسماعيل ا ع ا"، 30 سنة، عامل، مقيم القنطرة غرب بالإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الهيروين والميثامفيتامين".

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وأمرت النيابة باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

 


امن القليوبية

جنايات شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة

الاتجار بالمخدرات

العبور

الهيروين فى شبرا

مديرية امن القليوبية

قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية



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