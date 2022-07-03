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الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى

الأحد، 03 يوليه 2022 07:51 ص
الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب سيد صابر

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، إلى مقر افتتاح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي الخفيف.
 
ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ويبلغ عدد محطات القطار 12 محطة.
 
أما محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلي منصور حتى مدينة العاشر هي "محطة عدلي منصور، محطة العبور، المستقبل، الشروق، هيليوبوليس الجديدة، بدر، المنطقة الصناعية، مدينة المعرفة" ثم تستكمل باقي المحطات لمدينة العاشر في المرحلة الرابعة للمشروع وهى "غرب العاشر، العاشر من رمضان، مركز المدينة".

وتعتبر محطة عدلى منصور أكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمة نقل الركاب عبر ومترو الأنفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائى، لذلك يقدم اليوم السابع أهم 8 معلومات عن هذه المحطة خلال التقرير التالى:

1ـ  عدلي منصور تمثل نهاية الخط الثالث للمترو، وبداية انطلاق القطار الكهربائى، الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.
 
2ـ تضم 5 محطات مترو أنفاق وقطار كهربائى وسكة حديد وأتوبيس ترددى وسوبر جيت.
 
3ـ تشهد بداية انطلاق خط سكة حديد القاهرة ـ السويس.
 
4ـ تضم أولى محطة الأتوبيس الترددى الواصل إلى مطار القاهرة.
 
5ـ يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.
 
6ـ تم افتتاح وتشغيل محطة المترو وجارى استكمال إنشاء وتنفيذ باقى محطاتها.
 
7ـ محطة عدلى منصور ليست مجرد محطة عادية إنما مجمع محطات.
 
8ـ مقامة على مساحة 15 فدان.

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