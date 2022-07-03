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الرئيس السيسي عن حقبة ما قبل 3 يوليو: قعدوا سنة ونص خلصوا على مقومات الدولة

الأحد، 03 يوليه 2022 08:38 م
الرئيس السيسي عن حقبة ما قبل 3 يوليو: قعدوا سنة ونص خلصوا على مقومات الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "فرص النجاح أن مقومات الدولة تكون موجودة، فهما قعدوا سنة ونص خلصوا على مقومات الدولة وقعدنا أكثر من 80 أسبوع مظاهرات".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين: "لما استلموا البلد هالهم ما رأوا لما وجدوا الدولة تحتاج فلم يجدوا أصولا للدولة فى البنك المركزى فلما تولوا السلطة لم يجدوا حاجة، وهو فيه حد يخرج 35 مليون كدة".

وتابع الرئيس السيسى: "هذا التحدى الأول هو عدم الفهم مواطنين ومنظرين، والتحدى الذى يواجهنا هو عدم الفهم للتحديات التي تواجه الدولة"، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على توفير رواتب العاملين بها.

 


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مصر

3 يوليو

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