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الرئيس السيسي: الجيش أسطورة مصر وشكل الدولة من 9 سنوات اختلف تماما عن الآن

الأحد، 03 يوليه 2022 09:21 م
الرئيس السيسي: الجيش أسطورة مصر وشكل الدولة من 9 سنوات اختلف تماما عن الآن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجيش المصرى أسطورة مصر، وهو السبب الذى جعله الله سندا لمصر فى جميع الأوقات، موضحا أن الدولة المصرية قد اشتدت عن السابق وأصبح لها رأى ولا أحد يستطيع التدخل فى ذلك الرأى.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع الإعلاميين، أن الدولة تعطى فرصة للقطاع الخاص للمشاركة معها فى المشروعات، متابعا: "الدولة سواء ووزارة الثقافة أو السياحة والآثار لن تدير المتحف المصرى الكبير، ولكن ستديره شركة أو تحالف من أكثر من شركة للمحافظة على كفاءته، وهو سيعطينا مقابل لسداد أقساط القرض، ولافتا إلى أن اتجاه الدولة حاليا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والتحالفات سواء كانت داخلية أو خارجية للمحافظة عليها".

 

وأوضح الرئيس السيسي، أن شكل الدولة من 9 سنوات اختلف تماما عن الآن، وهناك دولا تعانى الخراب، ولا يوجد لديها مستقبل وعودتها أمر صعب، موجها رسالته للشعب الليبى قائلا: "كل ما أتمناه من الشعب الليبى والوطنيين أن يحافظوا على الاستقرار الهش الموجود فى ليبيا فى الوقت الحالى، وألا يصلوا إلى أى شكل من أشكال العنف".


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مصر

3 يوليو

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