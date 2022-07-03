الرئيس السيسي: أبرز تحدٍ فى 3 يوليو إنهم كانوا مش فاهمين معنى الدولة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "3 يوليو تم تناوله كثيرا سواء كتب أو أفلام أو أنتم كلكم كنتوا موجودين فى هذه الفترة، وحرصت فى آخر عمل درامى مسلسل الاختيار أن يلقى الضوء على بعض النقاط التى لم تكن يراها أحد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين: "أبرز تحدٍ فى 3 يوليو عدم الفهم حتى الناس القائمين على الموضوع مش فاهمين معنى دولة فى تلك الفترة، يعنى مكنش عارفين هما يعنى ايه دولة".

وتابع الرئيس السيسى: "هم يريدون عمل أزمة وتشكيك وحقد ولا أحد يحاول أن يبنى ويعمر أبدا، ومنهجنا هو أن الإنسان جاء لإعمار الأرض وهمه يبنى ويعمر، والله العظيم ما يعرفوا يعنى ايه دولة".