الرئيس السيسى: عندما ترشحت كانت التحديات ضخمة لكن قدرنا نعملها بشركات وأموال مصرية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "عندما ترشحت قلت لكم التحديات ضخمة جدا لكن نقدر نعملها بالدليل ما نفعله الآن بشركات وأموال مصرية".

وأضاف الرئيس السيسى خلال حواره مع الإعلاميين، "ما نفعله الآن ونعرضه الآن بالقطار الكهربائى ومن يريد الاستثمار نقول له المشروع جاهز وخططه موجودة ولو عايزين تستثمروا فيه إحنا جاهزين".

وتابع الرئيس السيسى، "من كام شهر قلت أخشى إن الناس لا تشعر بنعمة ربنا وتجحد فضله عليها أنه حافظ عليها وغير حياتهم، وكل وقت وكل أوان أنا بس اللى اقدر أعرف ربنا ساعدنا قد إيه لأنى أنا اللى شايف القضية وعارف التحديات والإمكانيات المتاحة فأجد أن الله سبحانه وتعالى يده معنا، والله احنا في نعمة جليلة".