الرئيس السيسى: حوالى 30 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والدولة تدعمهم

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمتى كورونا وروسيا وأوكرانيا هما طاحنة للكل، موضحا أن الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، دون تحريك كبير في الأسعار.

وأضاف الرئيس السيسى خلال حواره مع الإعلاميين، أن الحوار الوطنى يهدف إلى مشاركة الجميع وخلال 3 يوليو 2013، اقترحت على الإخوان تصور لتجاوز الأزمة بانتخابات رئاسية مبكرة، وإعطاء الفرصة للشعب للاختيار، ولكنهم اختاروا القتال والعنف، ولا يمكن أن يشاركوا بالحوار الوطني.

وأوضح الرئيس السيسى، أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا فى التشغيل، مؤكدا أن هناك حوالى 30 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والدولة تدعمهم.