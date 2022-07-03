اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الجزائرى يبحث مع حكومته مشاريع قوانين حول الحريات النقابية

الأحد، 03 يوليه 2022 01:04 ص
الرئيس الجزائرى يبحث مع حكومته مشاريع قوانين حول الحريات النقابية تبون
أ ش أ

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يترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اجتماعا للحكومة لبحث مشاريع قوانين تتعلق بالحريات النقابية وممارسة الحق النقابي.

 

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - فى بيان - أن الاجتماع سيتناول أيضا قانون الوظيفة العامة وحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى عرض الحكومة حول مشاريع تطوير عدد من المناجم.

 

يذكر أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يجتمع أسبوعيًا بصفة دورية مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل، التى تطرأ على الساحة المحلية، ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.

 


تبون

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