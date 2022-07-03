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الرئيس الأوكرانى: من المستحيل القول إن ليسيتشانسك باتت تحت السيطرة الروسية

الأحد، 03 يوليه 2022 06:51 م
الرئيس الأوكرانى: من المستحيل القول إن ليسيتشانسك باتت تحت السيطرة الروسية زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، أنه من المستحيل القول إن ليسيتشانسك باتت تحت السيطرة الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أبلغ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضى جمهورية لوجانسك الشعبية بالكامل.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء فى بيان وزارة الدفاع، اليوم الأحد: "اليوم، 3 يوليو 2022، أبلغ وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسى فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوجانسك الشعبية".

وأعلنت الوزارة أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك فى جمهورية لوجانسك، وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة الوحدات المسلحة المحاصرة هناك.


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