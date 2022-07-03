الدفاع الأوكرانية: "ليسيتشانسك" ليست تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية

وأضاف ساك - في تصريحات خاصة أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "أن الوضع في المدينة كان صعبا للغاية منذ فترة طويلة حيث تهاجم القوات البرية الروسية المدينة بلا توقف".



وأشار إلى أنه "بالنسبة للأوكرانيين، تمثل قيمة الحياة البشرية أولوية قصوى ولذلك قد نتراجع أحيانا عن مناطق معينة حتى نتمكن من استعادتها في المستقبل".