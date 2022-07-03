اليوم السابع
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"التضامن" تستأنف اليوم صرف معاش يوليو من فروع بنك ناصر

الأحد، 03 يوليه 2022 03:00 ص
"التضامن" تستأنف اليوم صرف معاش يوليو من فروع بنك ناصر صورة أرشيفية ــ معاشات
كتب ــ مدحت وهبة

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استأنفت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر الاجتماعى، حيث وجهت الوزارة بتيسير كافة الإجراءات.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يونيو من بنك ناصر، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي تتقادم فيها حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

 


التضامن

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معاش يوليو من فروع بنك ناصر

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