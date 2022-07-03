التحريات: سيدة وراء إرسال رسالة لزوجها باختطافها وأبنائها الأربعة بأسيوط

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بتغيب (ابنته "ربة منزل" – مقيمة بذات الناحية وبرفقتها أبنائها "4 أطفال") وذلك عقب خروجها وبحوزتها هاتفها للتوجه لإجراء كشف طبى بإحدى العيادات الطبية كائنة بدائرة قسم ثان أسيوط ، وعقب ذلك تم إرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها "متواجد بإحدى الدول" تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المذكورة بترك المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم والتوجه برفقة أبنائها بمساعدة (أحد الأشخاص) للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج بالقاهرة وقيامها عقب ذلك بإرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها "متواجد بإحدى الدول" تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

أمكن ضبطها وبرفقتها الـ4 أطفال، وبحوزتها هاتفها المحمول المُستخدم فى إرسال الرسالة السابق الإشارة إليها وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.