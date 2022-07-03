اليوم السابع
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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الأحد، 03 يوليه 2022 11:57 ص
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.
 
وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:
 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .. بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أعمق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصلين أن يعينكم الله على تحقيق مزيد من النجاح والإنجاز في تنمية بلادنا ومجابهة التحديات المختلفة في مسيرة الوطن، وأن ينعم عليكم بالصحة والقوة، ويبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في مختلف المناحي لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقها المصريون. 
 
واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تهنئته للرئيس قائلاً: "دمتم محروسين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".
 

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