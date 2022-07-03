الغرفة التجارية بالجيزة تعلن استمرار ضخ السلع بمعرض مبادرة دعم لعيد الأضحى

كتب إسلام سعيد

أعلن محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن استمرار ضخ السلع والمنتجات فى معرض مبادرة دعم للسلع ومستلزمات عيد الأضحى من مواد غذائية ولحوم وملابس، وذلك فى ظل إقبال متزايد من المواطنيين على الشراء من المعرض.

وأشار إمبابى إلى أن الغرفة قامت بتجهيز المعرض بكل الادوات المساعده للتسهيل على المواطنيين زيارة المعرض وتفقد المنتجات فقد تم تزويد المعرض بحوالى 40 مكيفا للهواء بالإضافة إلى مرواح الهواء المختلفة سواء المعلقة أو المتحركة وذلك بغرض توفير مناخ مناسب للزائرين من المواطنيين.

وطالب العديد من المواطنيين من رئيس الغرفة التجارية استمرار المعرض بشكل دائم حتى يمكنهم الحصول على مستلزماتهم الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكد إمبابى أن المعرض يخضع لرقابة صارمة من الغرفة ووزارة التموين على كافة المنتجات وصلاحيتها وجودتها.

ويقام معرض مبادرة دعم فى أرض المطاحن بشارع فيصل على مساحة 2000 متر وبمشاركة 80 عارض تشمل كل مستلزمات العيد من سلع ولحوم وملابس جاهزة.