اليوم السابع
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البابا تواضروس يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى ورئيسي النواب والشيوخ بعيد الأضحى

الأحد، 03 يوليه 2022 12:17 م
البابا تواضروس يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى ورئيسي النواب والشيوخ بعيد الأضحى قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحلول عيد الأضحى المبارك. 
 
وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لرئيس الوزراء، وقال قداسة البابا في نص البرقية:
 
الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي
 
رئيس مجلس الوزراء 
 
بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك،مصلين أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويبارك كافة جهودكم الأمينة للبناء والتنمية اللذين تشهدهما البلاد في مختلف المناحي، ليجني أبناء الوطن ثمار ما زرعناه جميعًابالتعب والاجتهاد، خيرًا وتقدمًا ومستقبلًا مشرقًا. 
 

كما بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك،هذا نصها:

السيد المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب 

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك،داعيًا الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنينوتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في رعاية الله وحفظه.

وأرسل قداسته برقية أيضا لرئيس مجلس الشيوخ جاء نصها

السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ 

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك،مصليًا إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنينوتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في حفظ الله ورعايته.

 

 

 
 
 
 

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