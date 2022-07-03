الأونروا": مركز تكنولوجيا المعلومات بغزة بوابة لتمكين الجيل الرقمي للاجئين الفلسطينيين

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أكد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في الأونروا "هاني كردية"، أن مشروع مركز تكنولوجيا المعلومات في غزة، يعد جزءا من سياسة الأونروا في التحول الرقمي وبوابة تهدف إلى تمكين الجيل الرقمي للاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة ومن خلال الشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة.

وأشار "كردية" ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إلى أن المركز يقدم للشباب التدريب والتطوير المهنييْن اللازميْن، ومن خلالهما يتم توفير فرص عمل بعقود مختلفة، وبإمكان الشباب أن يستمروا في العمل أو يتقدموا لفرص أكثر وأفضل مع مؤسسات مختلفة .

وأوضح مسؤول "الأونروا"، أنه منذ إنشاء المركز عام 2020، فقد تطور ونما أضعاف حجمه الأصلي، مع 120 موظفا يعملون اليوم داخل المركز، وجرى هذا العام إعادة إطلاق المركز من جديد في مكاتبه الحديثة في غزة بمشاركة نائبة مفوض عام الأونروا.

بدورها، قالت نائبة االمفوض العام للأونروا،" ليني ستينسيث": "أصبح مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات التابع للأونروا أكبر جهة توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات في غزة، مما يساهم في توفير فرص كسب العيش في القطاع " .

وأضافت بالقول، إن إنشاء مركز الخدمة، يتماشى إلى حد كبير مع الهدف الاستراتيجي للوكالة المتمثل في تحديث خدماتها وتحويلها رقمياً وإجراءات الأعمال وأنظمة إدارة المعلومات، ومن المثير جدا التفكير في مركز تكنولوجيا المعلومات هذا على أنه وادي سيليكون صغير في غزة".

وذكرت نائبة االمفوض العام للأونروا، أن المركز سيقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات أحدث خدمات تكنولوجيا المعلومات، كما سيوفر حلولاً فعالة لتكنولوجيا المعلومات في مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الخمس، إضافة الى منظمات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وتشمل الخدمات المقدمة من المركز تطوير تطبيقات الويب والموبايل، والأمن السيبراني، وعمليات البنية التحتية ، وضمان جودة البرمجيات.