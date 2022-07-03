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الأوقاف توضح ما يفسد الحج ولا يجبر تركه أو فعله بدم

الأحد، 03 يوليه 2022 01:00 م
الأوقاف توضح ما يفسد الحج ولا يجبر تركه أو فعله بدم الحج - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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بدأت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، نشر نصائح للحجاج، تزامنًا مع موسم الحج، حيث نشرت الوزارة الفائدة الأولى للحجاج اليوم، تحت عنوان :"ما يفسد الحج ولا يجبر تركه أو فعله بدم".
 
وقالت الوزارة: "هناك ما لا يجبر تركه أو فعله بدم ولا بغيره في الحج، بحيث لو ترك الحاج منه ما يجب فعله، أو فعل منه ما يجب تركه لفسد حجه، ومن ذلك :
 
1- فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع إجماعًا؛ لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (الحج عرفة). 
 
2- ترك طواف الركن "الإفاضة"، فالإجماع أن من ترك طواف الركن لم يتم حجه، مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركه.
 
3- ترك السعي بين الصفا والمروة عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن السعي من الواجبات التي تجبر بالدم، وهو ما يمكن الأخذ به للمضطر، كمن فاجأه مرض أو ألم به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي.
 
4- الجماع قبل الوقوف بعرفة، فإنه يفسد الحج إجماعا، أما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فإنه يفسد الحج عند الجمهور: (المالكية - الشافعية - الحنابلة)، ولا يفسده عند الحنفية وعليه بدنة.

وزارة الأوقاف

الأوقاف

الحج

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ما يفسد في الحج

ما يفسد الحج



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