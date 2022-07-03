وصول أكثر من 369 ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة

وأوضحت الإحصائية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن 299 ألفا و270 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 50 ألفا و739 حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر 18 ألفا و984 حاجا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.



وأشارت إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة، أمس السبت، بواقع 11 ألفا و353 حاجاً، ثم حجاج باكستان بعدد 9 آلاف و450 حاجاً، والهند بعدد 6 آلاف و406 حجاح، ثم حجاج مصر بعدد 4 آلاف و500 حاج، ثم حجاج نيجيريا بواقع 3 آلاف و868 حاجاً.



وأوضحت الاحصائية، أن 294 ألفا و377 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة ـ فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 74 ألفا و785 حاجاً من جنسيات مختلفة.



وفي سياق متصل .. نقلت 7500 سماعة منتشرة في أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته وأروقته والشوارع المحيطة به صوت الأذان والصلاة وفق نظام متطور في مواقع متعددة من بيت الله الحرام، حيث يعد النظام الصوتي في المسجد الحرام من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم.