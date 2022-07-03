اعتقال "إسكوبار السويد" وتفكيك أخطر منظمة تهريب المخدرات فى أوروبا

فاطمة شوقى

قامت الشرطة الإسبانية والمكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات (OFAST) والشرطة الهولندية، بتنسيق من اليوروبول، بتفكيك واحدة من أكثر منظمات تهريب المخدرات نشاطًا في أوروبا، حيث تم اعتقال 5 أشخاص في إسبانيا، من بينهم "اسكوبار السويد".

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن المحققون ركزوا في تحقيقاتهم على مهرب مخدرات كولومبى يدعى جوناس فالك، والملقب بـ"اسكوبار السويد"، وهو يقوم بإدخال المخدرات إلى إسبانيا منذ أكثر من عقد ولديه شبكة واسعة من الاتصالات، حسبما أفادت الشرطة الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن بفضل خبرة فالك في عالم تهريب المخدرات، تمكن من بناء هيكلا إجراميا في إسبانيا، ويمتد إلى فرنسا، لإدخال "الكميات الضخمة من الكوكايين" التي يطلبها عملاؤه إلى أوروبا عبر هذا البلد.

اكتشف المحققون أن الشبكة كانت تنظم عملية نقل الكوكايين في المياه القريبة من فنزويلا، لنقله لاحقًا إلى أوروبا.

اسكوبار السويد يُعتبر أكثر المجرمين نشاطًا في السويد وأحد تجار المخدرات الرائدين في أوروبا، وفي النهاية تم اعتقاله في فندق إيبيزا حيث أمضى بضعة أيام في إجازة في أحد أفخم وأغلى الفنادق في مدينة سان أنطوني، و كان يقيم مع عائلته وأصدقائه.

كما يعتبر بابلو اسكوبار السويد، أكثر المجرمين المطلوبين في السويد وأحد اخطر المتاجرين بالبشر في أوروبا، وتم اعتقاله في إسبانيا بفضل تحقيق مهم شارك فيه أيضا رجال الأمن من السويد وفرنسا وهولندا ، حيث قام هذا الشخص بأعمال غير قانونية في عدة دول أوروبية، وتم تنسيق هذه العملية من قبل خدمة اليوروبول.

وكانت الشرطة في عدة دول أوروبية تبحث لفترة طويلة، عن فالك الذى تميز بالهيكلية القوية التي أقامها والعلاقات المهمة التي كان يتمتع بها داخل أوروبا.