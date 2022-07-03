إلغاء 2300 رحلة أمس.. اضطراب الطيران يعكر صفو احتفالات عيد الاستقلال فى أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إنه فى الوقت الذى من المتوقع أن يسافر فيه عشرات الملايين من الأمريكيين برا أو جوا لقضاء عطلة أعياد الاستقلال، التي توافق الرابع من يوليو، فإن الكثير منهم يواجه بطء فى سفر الصيف بسبب تأجيل أو إلغاء رحلات الطيران، والتي أصبحت أعلى تكلفة مع ارتفاع أسعار الوقود.

وتشير التقديرات إلى وجود 47.9 مليون مسافر فى الولايات المتحدة بين يومى الجمعة والاثنين يمثلون زيادة بنسبة 4% تقريبا، مقارنة بالعام الماضى، بما يقترب من مستوى السفر فى فصل الصيف فى فترة ما قبل وباء كورونا. وفى حين أن أغلب هؤلاء المسافرين يسافرون برا، فإن أكثر من 3.5 مليون شخص من المتوقع أن يستقلون رحلات جوية، ما لم يتم تأجيل تلك الرحلات أو إلغائها.

ووفقا لموقع تتبع رحلات الطيران فلايت أوير، فإن أكثر من 3800 من الرحلات داخل أو من أو إلى الولايات المتحدة تم تأجيلها حتى مساء أمس السبت. وأظهرت شركة ساوث ويست للخطوط الجوية تأجيل 715 رحلة أمس السبت، بما يمثل 20% من إجمالي رحلاتها وفقا للبيانات. فى حين تم تأجيل 643 رحلة لشركة أمريكان إيرلاينز، مثل 20% من إجمالي رحلاتها. وأجلت شركة دلتا 368 رحلة تمثل 13% من إجمالي رحلاتها.

وتم إلغاء أكثر من 2300 رحلة جوية أمس السبت وفقا لموقع فلايت أوير، وكانت أكثر الإلغاءات فى شركات دلتا ويونايتد وأمريكان إيرلاينز.

ويأتى تعطيل السفر فى أيام العطلة فى الوقت الذى تعهدت فيه صناعة الطيران الأمريكية بإعادة التركيز على إمكانيات التشغيل. وفى حين كان الطقس دائما مشكلة لشركات الطيران، فإن نقص الموظفين خلال فترة الوباء قد أعاق بشكل أكبر من قدرتها على التعافى من التأخير. وانتقدت العديد من النقابات التى تمثل العاملين فى شركات الخطوط الجوية ذلك ونظمت مظاهرات للفت الانتباه إلى الضغط المفروض على الموظفين.