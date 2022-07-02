"الأوقاف" تعلن تجهيز 1217 مسجدا فى أسوان لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن المديرية أعلنت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التشديد على أهمية تطبيق الضوابط التى أقرتها الوزارة فيما يتعلق بأداء صلاة عيد الأضحى داخل 1217 مسجدا، وهى التى تمثل كافة المساجد التى يتم أداء صلاة الجمعة بها.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم التشديد ايضا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المصلين، على أن يتم بالتوازى المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المديرية لاتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لذلك، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالطرق المؤدية إلى هذه المساجد.

وأشار، إلى مواصلة استكمال استقبال صكوك الأضاحى والتى وصلت حتى اليوم إلى 350 صكا، والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى للقيام بذبحها مجاناً بالمجازر الحكومية التابعة لها.

وفى السياق، يتواكب مع ذلك توفر مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة محمد يوسف بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، اللحوم لتوزيعها على المستحقين بشفافية كاملة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأكثر احتياجا.