إصابة 12 شخصا بينهم 5 أطفال فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

الفيوم-رباب الجالي

أصيب 12 مواطنا، بينهم 5 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقلهم، بطريق القاهرة/أسيوط الغربي، في اتجاه أسيوط، بالقرب من الكوبري العلوي لبحر يوسف، اليوم، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروع بانقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المركز، وإصابة مواطنين.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة الربع نقل، التي يقودها، وانقلبت على الطريق في مشهد مروع، وسقط الركاب منها، وأصيبوا بإصابات متنوعة، ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسفر الحادث، عن إصابة كلا من (مصطفى أحمد عباس-8 سنوات)، بكدمات وسحجات بالجسم، و(عمر محمد شفيق-سنة)، باشتباه ارتجاج وجرح أسفل الذقن بنحو 5 سم، و(سعيدية السيد أنور-37 سنة)، باشتباه ارتجاج وجرح بالرأس 5 سم، و(أمل صالح محمد-54 سنة)، باشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية، و(محمد عشري ميهوب- 13 سنة)، بجروح وسحجات وكدمات، و(مليكة ممدوح سعد- 12 سنة)، باشتباه كسر بالساق اليسرى، و(عفاف صالح محمد-50 سنة) باشتباه ارتجاج وكدمات بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من (سعدية محمد دكروري-19 سنة)، بكدمة شديدة بالصدر والظهر، و(راندا عمار علي السيد-25 سنة)، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و(عبد الرحمن محمد محمود- 7 سنوات)، بكدمات وسحجات، و(أحلام حسن رجب-30 سنة)، بكدمات متفرقة بالجسم، و(جمال رمضان عبد المنعم- 33 سنة)، كدمة بالصدر، وجميعهم مقيمين ببني صالح.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.