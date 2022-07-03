إصابة عدة أشخاص فى إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاجن والشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة الدنماركية عن اعتقال شخص على علاقة بحادث اطلاق النار في أحد مراكز التسوق بالعاصمة كوبنهاجن وسقوط ضحايا، وقالت الشرطة الدنماركية فى نبأ عاجل بحسب قناة العربية أنه تم اعتقال شخص على علاقة بحادث إطلاق نار فى مركز التسوق بكوبنهاجن.

وكشفت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، عن إصابة عدة أشخاص بطلقات نارية خلال هجوم فى مركز تسوق فى العاصمة كوبنهاجن.

وغردت شرطة كوبنهاجن عبر حسابها في تويتر، أن الضباط أرسلوا إلى المركز التجارى بعد أنباء عن إطلاق نار، ونصحوا الناس داخل المركز التجاري بالبقاء وانتظار مساعدة الشرطة.

وفى وقت سابق أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة إطلاق نار قام به مجهولون قرب مدينة هورسهولم شرق الدنمارك، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة الدنماركية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن الحادث وقع في منطقة رونجستيد، قرب المدينة الواقعة على بعد 30 كلم تقريبا شمالي العاصمة كوبنهاجن، مضيفة أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وأوردت محطة BT التليفزيونية المحلية أن عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، مضيفة أن الشرطة لا تزال تجهل دوافع منفذي الهجوم، لكنها لا تستبعد أن الحديث يدور عن اشتباك بين عصابتين إجراميتين متنافستين.

ونقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود أنهم سمعوا 5 أو 6 طلقات نارية أعقبها دوي انفجار.