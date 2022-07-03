أوبزرفر: أستراليا تتجاوز 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا وتحذيرات من موجة جديدة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن أستراليا تجاوزت المرحلة القاتمة المتمثلة في وفاة 10000 حالة وفاة بسبب وباء كورونا ، حيث تحث السلطات الناس على توخي اليقظة ضد المرض، وسط تحذيرات من اندلاع موجة جديدة من الإصابات.

وبلغت حصيلة وفيات الفيروس في البلاد 9984 يوم السبت ، وتجاوزت حاجز 10000 مع أرقام يوم الأحد.

وسجلت نيو ساوث ويلز حالتين إضافيتين من كورونا يوم الأحد ، وسجلت جنوب أستراليا ست وفيات ، بينما أبلغت فيكتوريا عن 22 حالة وفاة أخرى.

وقبل اجتماع وزراء الصحة ، قال وزير الصحة الفيدرالي ، مارك بتلر ، إن السلطات تتوقع موجة أخرى من الفيروس في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن المتغيرات الفرعية BA.4 و BA.5 هي التى تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

وقال بتلر: "لقد رأينا في الخارج أن هناك خطرًا أكبر للإصابة مرة أخرى ، لذلك إذا كنت قد أصبت بـ كورونا في وقت سابق من هذا العام في الموجة الأولى خلال الصيف ، فهناك خطر من أن تكون منفتحًا على الإصابة مرة أخرى".

وأضاف "أنا أشجعكم على الخروج والحصول على هذا الجرعة التعزيزية - ستوفر مزيدًا من الحماية ضد إمكانية الإصابة مرة أخرى مع هذه المتغيرات الفرعية الجديدة خلال الأشهر المقبلة."

ولم تسجل ولاية كوينزلاند أي وفيات جديدة بكورونا يوم الأحد بعد أن قال كبير مسئولي الصحة في الولاية ، جون جيرارد ، يوم السبت إن هناك ضغوطًا متزايدة لإعادة إلزامية ارتداء الكمامات.

وقالت إيفيت داث وزيرة الدولة للصحة وخدمات الإسعاف ، يوم الأحد ، إنه لا يوجد تغيير في قواعد الكمامات. وأوضحت: "ليس لدي أي توصيات من كبير مسئولي الصحة هنا في كوينزلاند للقيام بذلك. لكننا نذكر الناس أثناء مرورنا بهذه الموجة الثالثة أنه يمكنهم اتخاذ تلك القرارات [حول وقت ارتداء الكمامات] لأنفسهم."

فيما يتعلق بوجود من أكثر من 10000 حالة وفاة في أستراليا ، قالت داث إن الناس بحاجة إلى تذكير أنفسهم بالتأثير العالمي المستمر للفيروس ، حيث لا يزال الناس يموتون كل يوم.

وأضافت: "يفضل العاملون في مجال الصحة لدينا عدم الاضطرار إلى رعاية الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير ككورونا ، لاسيما هؤلاء الذين يضطرون للدخول في وحدة العناية المركزة."