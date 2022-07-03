"أنتِ".. مشروع تخرج يناقش قضايا الفتيات وإهداء العدد الأول لروح نيرة أشرف

كتب هانى الحوتى

أصدر مجموعة من طلاب قسم الصحافة، بالفرقة الرابعة بأكاديمية أخبار اليوم، العدد الأول لمشروع تخرجهم من مجلة "أنتِ"، وطرحت المجلة القضايا والموضوعات التى تهم الفتيات والسيدات بأسلوب متزن وموضوعي، لتحقيق نوع من أنواع التوعية المطلوبة بهذه القضايا في إطار مبادئ المسئولية الاجتماعية للإعلام ومبادىء و مواثيق الشرف الصحفي.

وقدمت المجلة ما يُطلق عليه "صحافة العمق" وهي الصحافة القائمة على الرصد والتحليل والتفسير العميق للظواهر الاجتماعية في صورة تحقيقات وملفات وحورات صحفية شاملة، كما ضمت المجلة رسوما فنية من أبداع أحدى أعضاء فريق عمل المجلة سارة أحمد طه، وقدمتها تحت عنوان "عيون لاتنام"، وهى سلسلة من لوحات فنية تعبيرية جسدت خلالها حالات مختلفة لفتيات بأفكار "خارج الصندوق"، كما قدمت سارة كاريكاتير العدد عن محاكم الأسرة.

وأجرى الطلاب مجموعة متميزة من الموضوعات الصحفية والحوارات، مع عدد من الشخصيات المهمة أمثال وزيرة التضامن، والموديل العالمى "مانو رومو" الفائز بجائزة ملك جمال أسبانيا العام الماضى، وذلك خلال زيارته للقاهرة والتقى فريق عمل المجلة به داخل منطقة الأهرامات، وتحدث ملك جمال أسبانيا عن سر جاذبية المرأة ومسابقات الجمال الدولية، وعشقة للحضارة المصرية كما تحدث عن أكلته المصرية المفضلة "الممبار"، كما أجرى فريق عمل المجلة حوارات مع الفنانة راند البحيرى، والفنانة رنا رئيس سفير الأمم المتجدة لمبادرة "شباب بلد"، والمذيعتين شريهان أبو الحسن، ونهال طايل، كما نشرت المجلة ملفا متكاملا تحت عنوان "اللى قادرة على التحدى"، وقدمت فيه نماذج لسيدات وفتيات نجحن فى التغلب على صعاب عديدة لتحقيق أحلامهن أو العمل فى مهن صعبة، كما ناقش الطلاب مع المتخصصين بعض القضايا المهمة، والتي على رأسها العنف الزوجي ومحاكم الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، وتحدثوا الى نماذج عانت من العنف الزوجى، وفى الملف الرياضى ناقش العدد الأول معاناة الفتيات فى ممارسة الرياضة، حيث دائما ما يقال إن "البنت للبيت والولد للملعب"، وتحدث عن الملف أبطال رياضيين من الفتيات أمثال بطلة مصر فى كرة اليد نصرة عيد، ومروة عبد الملك وبطلة فريق الطائرة بالنادى الأهلى آية الشامى، كما أهدى فريق العمل العدد الأول من المجلة إلى روح الطالبة نيرة أشرف، شهيدة العلم طالبة جامعة المنصورة.

المجلة أشرف عليها الكاتب الصحفى عمرو جلال بمؤسسة أخبار اليوم، وتكون فريق عمل المجلة من "زياد الحوتى – سارة أحمد طه – سارة أحمد مصطفي - سوهيدة سيد- سلمى أحمد – سلوى عاطف – زياد السباعى – ريهام أشرف – سميرة على – سندس أحمد – سيف الاسلام– سارة رفعت - سارة زاهر - سامية نادي.

ناقش مشروع التخرج الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس أدارة مؤسسة أخبار اليوم، والدكتورة ليلى عبد المجيد، وبحضور عميد أكاديمية أخبار اليوم، الدكتور عادل مبروك، والدكتورة نشوى اللواتى رئيس قسم الصحافة.