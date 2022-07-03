أفخم قطارات السكة الحديد.. شاهد قطار تالجو الإسبانى الجديد

كتب ـ سيد الخلفاوى

تشغل هيئة السكك الحديدية أفخم قطارات العالم، قطار تالجو، ورصد "اليوم السابع" القطار خلال تواجده على رصيف محطة عدلى منصور، خلال التشغيل التجريبى، والذى تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وأشار وزير النقل، إلى أنه تم التعاقد على توريد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية + قطار هدية من الشركة للشعب المصري، وتم توريد أول قطار وهو حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي، وبنجاح التشغيل التجريبي سيتم البدء في توريد باقي القطارات تباعاً لتصل بالكامل لمصر قبل ديسمبر 2022.

ويتكون القطار من 15 عربة بسرعة تشغيلية عالية تصل إلي 160 كم / ساعة وبمستوي رفاهية وأمان ( شاشات عرض – إنذار حريق – WIFI– أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات – مقاعد ودورات مياه لذوي الهمم بواقع 5 عربات درجة أولي + 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوي " + جرار حديث PRL الأمريكي.