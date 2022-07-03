أستراليا تقرر رفع قيود كورونا المفروضة على الحدود

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أعلنت وزارة الصحة الأسترالية اليوم الأحد أن المسافرين سيتمكنون من دخول أستراليا دون معرفة وضع تطعيمهم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.



ونقلت صحيفة كانبرا تايمز المحلية عن وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر قوله - في بيان أعلن فيه القرار - " تتخذ الحكومة الأسترالية قرارات بشأن القيود المفروضة على كورونا بعد مراجعة أحدث النصائح الطبية".



وأضاف :" لم يعد من الضروري للمسافرين الإعلان عن حالة لقاحهم كجزء من إدارتنا لكورونا، لكن لا يزال المسافرون بحاجة إلى الامتثال لمتطلبات كورونا التي وضعتها شركات الطيران وشركات الشحن، بالإضافة إلى البلدان والدول والأقاليم الأخرى."