اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 07:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أستراليا تقرر رفع قيود كورونا المفروضة على الحدود

الأحد، 03 يوليه 2022 07:00 م
أستراليا تقرر رفع قيود كورونا المفروضة على الحدود كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية اليوم الأحد أن المسافرين سيتمكنون من دخول أستراليا دون معرفة وضع تطعيمهم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.


ونقلت صحيفة كانبرا تايمز المحلية عن وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر قوله - في بيان أعلن فيه القرار - " تتخذ الحكومة الأسترالية قرارات بشأن القيود المفروضة على كورونا بعد مراجعة أحدث النصائح الطبية".


وأضاف :" لم يعد من الضروري للمسافرين الإعلان عن حالة لقاحهم كجزء من إدارتنا لكورونا، لكن لا يزال المسافرون بحاجة إلى الامتثال لمتطلبات كورونا التي وضعتها شركات الطيران وشركات الشحن، بالإضافة إلى البلدان والدول والأقاليم الأخرى."


أستراليا

كورونا

كورونا فى أستراليا

فيروس كورونا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة