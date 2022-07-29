وفاة طفل به آثار ضرب والشرطة تتحفظ على والده فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، على والد طفل عمره عامين توفى فى ظروف غامضة بإحدى قرى مركز ببا، جنوب محافظة بنى سويف، لوجود آثار ضرب وتعذيب على جثة الطفل التي تم إيداعها مشرحة مستشفى ببا تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر عامين، داخل عيادة خاصة بمركز ببا، وتوقع الطبيب وجود شبهة جنائية في الوفاة.

ودلت التحريات الأولية على وفاة الطفل "ب م.ر.ق" عامان، مقيم منزل والده، بعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود آثار ضرب وتعذيب، واحتمالية وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال والدة التي أكدت أنها تقيم بمنزل والدها لوجود خلافات بينها وبين زوجها، الذي أجبرها على ترك طفلهما قبل مغادرة المنزل، مؤكدة أنه يعتاد معاقبته بالضرب والتعذيب والده الاعتداء عليه بالضرب.

وتم إيداع جثة الطفل مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بعرضه على الطب الشرعي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وانتداب الطب الشرعي لإعداد التقرير اللازم واخطرت النيابة التى أمرت بضبط والد الطفل.