نقل سائحي باخرة تصاعد منها دخان لفندق آخر لاستكمال برنامجهم الترفيهي بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه فور إخطاره بوجود وتصاعد دخان كثيف بقسم المطبخ، فى الجزء الخلفى لأحد الفنادق العائمة "باخرة نيلية"، والراسية بمراسى مدينة أسوان صباح اليوم، نتيجة حدوث ماس كهربائى دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح، كلف الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع هذه الواقعة، حيث تم على الفور توجه قوات الحماية المدنية، والتي نجحت فى السيطرة على الحريق، بالتعاون مع العاملين والمدربين على الإطفاء بالفندق العائم، فضلاً عن استخدام أجهزة الإطفاء الذاتى المزود بها الفندق، حيث تمت السيطرة قبل امتداد الدخان إلى باقى غرف الباخرة، من خلال الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة شرطة العائمات.

كما أعطى أشرف عطية، توجيهاته للمسئولين بنقل ركاب الفندق العائم من السائحين من مختلف الجنسيات إلى فندق آخر لتحقيق الطمأنينة الكاملة لديهم، واستكمال رحلتهم وبرنامجهم السياحى بزيارة المعالم والمزارات والمناطق السياحية والأثرية داخل نطاق المحافظة.

ومن جانبهم قدم السائحون المتواجدون على الفندق العائم، شكرهم الجزيل لطاقم الفندق والعاملين به، وأيضاً لرجال الحماية المدنية، مشيدين بالتدخل السريع لاحتواء هذه الواقعة وهو ما ساهم فى استكمالهم لرحلتهم السياحية على الوجه الأكمل.