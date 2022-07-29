اليوم السابع
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مقتل وإصابة 18 شخصا إثر قصف روسي لمحطة مواصلات عامة في أوكرانيا

الجمعة، 29 يوليه 2022 05:32 م
مقتل وإصابة 18 شخصا إثر قصف روسي لمحطة مواصلات عامة في أوكرانيا قصف - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت رئيسة المجلس الإقليمي لميكولايف الأوكرانية حنا زمازييفا، اليوم الجمعة أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرين إثر قصف روسي استهدف محطة مواصلات عامة في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن زمازييفا قولها "تعرضت محطة للمواصلات العامة للهجوم، وأصيب حتى الآن، 13 شخصًا وتوفي خمسة".

وكانت تقارير قد أفادت بأنه في صباح اليوم أطلق الروس ذخائر عنقودية على محطة للنقل العام في ميكولايف، وسبق أن وردت أنباء عن سقوط سبعة جرحى وخمسة قتلى.

ويأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس إدارة منطقة كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، أن الجيش الأوكراني نفذ سلسلة من الضربات الصاروخية على محيط محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بخيرسون.

وقال ليونتيف - المُعين من قبل موسكو، حسبما أرودت وكالة أنباء"سبوتنيك"، اليوم "إن الجيش الأوكراني شن سلسلة من الضربات الصاروخية في محيط منطقة محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، ليتصدى له نظام الدفاع الجوي".

وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت عمدا منطقة محطة الطاقة الكهرومائية، على الرغم من أن هناك الكثير من المركبات المدنية، التي تعبر الجسر الواقع على سد محطة توليد الكهرباء.

 


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