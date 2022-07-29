مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة جامبو محملة بكراتين في نزلة دائرى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، بحادث انقلاب سيارة نقل "جامبو" محملة بكراتين واصطدامها بأخرى ميكروباص، على نزلة قليوب من الطريق الدائري اتجاه المؤسسة، بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، والاستعلام عن حالة المصاب، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل "جامبو" محملة بكراتين بنزلة قليوب من الطريق الدائري اتجاه المؤسسة، بنطاق دائرة المركز، واصطدامها بسيارة ميكروباص.

على الفور انتقل ضباط المباحث والمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل "جامبو" محملة بكراتين واصطدامها بأخرى سيارة ميكروباص، بنزلة قليوب من الطريق الدائري اتجاه المؤسسة، بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.