مصرع شخص وإصابة آخرين فى تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصين آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات، وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بمدخل وصلة أبوسلطان طريق "السويس- الإسماعيلية".

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تصادم ميكروباص رقم "ق. ع. س" 2941 مصر مع سيارة نقل رقم "ق. ص. ط 4659" مصر بوصلة أبوسلطان طريق "السويس- الإسماعيلية" دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع صلاح محمد محمد الجبرى 35 عاما مقيم الخانكة بمحافظة القليوبية، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى فايد التخصصى، وأصيب كلا من مصطفى فاروق محمد 42 عاما مقيم أسيوط مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقله إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية، وفريد شوقى عبدالنعيم 25 عاما مقيم مسطرد القليوبية مصاب كسر مضاعف بالفخد الأيمن اشتباه كسر بالساقين كدمات وجروح وسحجات بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى فايد التخصصى، تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.