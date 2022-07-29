مستشفيات جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول فى الممارسات الصيدلية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

هنأ الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، مستشفيات جامعة الزقازيق وإدارة الصيادلة حصولهم على المركز الأول بين الجامعات المصرية فى الممارسات الصيدلية وبرنامج حوكمة مضادات الميكروبات بالمستشفيات.

وقام شعلان بتوجيه الشكر إلى فريق الإدارة بالمستشفيات الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية والدكتورة سمر عبد العزيز مدير إدارة الصيادلة، وإلى فريق العمل الأبطال من صيادلة المستشفيات والحاصلين على المركز الأول.

أشار رئيس الجامعة إلى الدور الهام الذى يقوم به الصيادلة فى المستشفيات نحو تطوير العمل والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مثمنا دورهم البارز نحو تطوير الممارسات الصيدلية داخل أقسام المستشفيات وخاصة العنايات المركزة.

كما وجه رئيس الشكر لكل الأطقم الطبية والإدارية والمعاونة بالمستشفيات على ما يبذلونه نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.