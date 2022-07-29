محمد غنيم: إعفاء مرضى مركز الكلى بالمنصورة من مصاريف العلاج

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي، إن المريض الذي يتلقى العلاج داخل مركز أمراض الكلى والمسالك البولية في المنصورة لا يتكلف أي نفقات لعلاجه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض داخل مركز أمراض الكلى والمسالك البولية يتم توفير جميع احتياجاته داخل المستشفى بدية من فرشاة الأسنان حتى الدواء وذلك بفضل تبرعات تنهال على المركز من أناس غير معروفين بجانب ميزانية الدولة المتوفرة.

واستطرد الدكتور محمد غنيم أن الإعلان عن جمع تبرعات لمنشأة حكومية هو نوع من أنواع التسول ولكن للمنشآت الطبية الخيرية أمر طبيعي.