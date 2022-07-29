محافظ كفر الشيخ يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية متمنيا لهم دوام التفوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المتفوقين والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنهم شرفوا أهالي المحافظة بتفوقهم، مقدماً لأسرهم الشكر لتوفير سبل التفوق لهم، متمنيا لخهم التفوق في المرحلة الجامعية، ويكونوا قدوة لطلاب الثانوية العامة والازهرية العام المقبل، ليكونوا متفوقين مثلهم، ويشرفوا المحافظة بحصولهم على مراكز متقدمة، مشيراً أنه سيكرمه بديوان عام المحافظة.

والمتفوقون: ساره بهجت السعيد محمد عبده، الرابعة على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي بمعهد محمد رجب ، نزيه الفقي، وحصلت على مجموع 618 درجة، بنسبة 98.10%، ومحمد رضا شعبان السيد محمد، بمعهد منشأة عباس، السادس مكرر على مستوى الجمهورية، وحصل على مجموع، 617 درجة، بنسبة 97.94%، ورقية السيد أحمد السيد عامر، بمعهد المندورة، الحاصلة على المركز التاسع على مستوى المحافظة، وحصلت على616 درجة، بنسبة 97.78%.



رقية السيد التاسعة على مستوى الجمهورية



سارة بهجت السعيد الرابعة على مستوى الجمهورية