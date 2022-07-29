محافظ سوهاج ونائب محافظ الإسماعيلية يشهدان احتفال العام الهجرى الجديد

المحافظات: محمود مقبول - صبرى غانم

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، احتفالية مديرية الأوقاف بسوهاج، بمسجد العارف بالله، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444 هـ، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والاوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي وأبناء محافظة سوهاج .

وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " ابراهيم السوهاجي"، ثم كلمات لوكيل وزارة الاوقاف، والشيخ رجب محمد عطية مدير الدعوة بمنطقة وعظ سوهاج، والشيخ محمد حسني وكيل مديرية الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة منها، ومن أهمها الأخذ بالأسباب، والمثابرة والصبر على الصعاب والشدائد من أجل تحقيق الاهداف، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية، ثم أداء صلاة العشاء.

وأعرب " الفقي " عن خالص تهانيه القلبية لأهالي سوهاج بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

كما شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، الاحتفال الدينى الكبير الذى نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بمسجد بدر بحى ثالث مدينة الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1444.

وذلك بحضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، ولفيف من قيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

وبدأت مراسم الاحتفال بأداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ثم ألقى الشيخ الدكتور محمد سليمان إمام مسجد بدر بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

وأشار خلالها إلى الدروس المستفادة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وأهمها الاقتداء برسول الله فى حب الوطن، وكلماته عند خروجه من مكة مهاجرًا للمدينة، والتضحية فى سبيل رفعة ونصر دين الله، وأن الإسلام دين يدعو إلى العلم والأخذ بالأسباب، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال إعداد رسول الله للهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.

ثم اختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ محمود عوض الله.

وأعرب "بشارة" عن خالص تهانيه القلبية لمواطنى محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجرى الجديد، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها و استقرارها.



جانب من احتفال مديرية أوقاف الإسماعيلية بالعام الهجرى الجديد