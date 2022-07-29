محافظ المنوفية: الموافقة على ترخيص 62 مشروعا زراعيا متنوعا

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعى والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة.

وأفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بأنه تمت الموافقة على استخراج 62 ترخيص تشغيل لمزارع "دواجن، ماشية، مناحل، مصانع، محلات"، وعمل معاينات لعدد 134 مزرعة "دواجن، ماشية، مصانع، مناحل، محلات" لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يقرب من (7900) فدان حدائق فاكهة وخضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التى تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة خلال الموسم الصيفى، فقد أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 46 ألفا و212 طن نترات ويوريا ائتمان بنطاق المحافظة، مؤكداً على توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتى تبلغ أكثر من 14 ألف طن يوريا ونترات وجارى توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين، كما أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد وتسجيل 379 ألفا و180 استمارة تمهيدا لاستصدار الكارت الذكى للفلاحين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأنه فيما يخص المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة، فقد تم الانتهاء من تطهير مسافة طويلة بلغت 15 كم و350 م مع رفع كافة نواتج التطهير للترع والمجارى المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين.