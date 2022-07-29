محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجنوب

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال تطوير طريق المنصورية نطاق حى الهرم ومركز كرداسة والتى تم توسعته ورصفه وتطويره، مشدداً على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه وعدم السماح بالتعدى على الطريق واستكمال إجراء التنسيق العام.

كما تابع المحافظ حالة النظافة وجهود رفع الإشغالات بشوارع البحر الأعظم وخاتم المرسلين وترعة الزمر وترسا واللبينى والمريوطية قطاع الهرم وفيصل.

ووجه محافظ الجيزة ، رئيس هيئة النظافة بتواجد ورديات العمل على مدار اليوم ورفع المخلفات وتجريد الطرق بشكل دورى للحفاظ على أعمال التطوير المنفذة، مؤكدا على محاسبة المقصرين فى أداء عملهم .

واستعرض المحافظ نسب تنفيذ أعمال التطوير والتغطية وإعادة التأهيل لترعة المريوطية فى المنطقة بدءا من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الشيشينى نطاق حى الهرم، وذلك استكمالا لأعمال التطوير الجارية لطريق المريوطية، مؤكداً أن المشروع سيكون إضافة حضارية كبيرة لذلك القطاع.

وخلال الجولة، كلف المحافظ رئيس حى الهرم برفع إشغالات عدد من محال السيارات والإطارات بطريق اللبينى هرم مع تحرير محاضر للمخالفين للتعدى على الطريق العام وأرصفة المشاة .

كما شدد المحافظ على شن حملات نظافة وتجريد مكبرة لمسار طريق اللبينى بالكامل بالتوازى مع أعمال التطوير التى يشهدها الطريق .

وكلف المحافظ رئيس حى الطالبية برفع كفاءة البلدورات وتجريد ورفع الأتربة من شارع ترسا وتحسين الحالة العامة للطريق ومنع اى مظاهر للإشغال .

وخلال الجولة ضبط محافظ الجيزة سيارة مشروبات بطريق المريوطية تقوم بسرقة التيار الكهربائى من غرفة كهرباء، بالإضافة إلى ضبط سيارة تجهيز المادة الخرسانية تقوم بتسييل الخرسان بمسار طريق المنصورية موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة وحسن موافى رئيس حى الهرم واشرف تامر رئيس حى الطالبية .