محافظ الجيزة: ضخ 1.5 مليار جنيه لتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مشروعات تطوير الطرق تعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة وأجهزتها التنفيذية اهتماما كبيرا لما له من أبعاد كثيرة تخص المواطن فى المقام الأول وتضيف إلى الوجه الجمالى لمحافظة الجيزة لإعادة طابعها الحضارى المعروف عنها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع الذى عقدة للمتابعه الإلكترونية لجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسبن مستوى النظافة والقضاء على اى مظهر للإهمال، حيث كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية بالطرق والمحاور وعدم السماح بالتعدى عليها بسلوكيات خاطئة .

وأضاف راشد أنه تم ضخ حوالى 1.5 مليار جنيه فى تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية وفرعية وشملت أعمال التطوير رصف الشوارع وتوسعتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفه المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار .

وأشار راشد أنه الى جانب ذلك فقد تم تنفيذ مشروعات ساهمت فى خلق محاور مرورية حيث جاء فى مقدمتها إنشاء محور السادات (ترسا سابقا ) المار بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية والذى تم تطويره بالكامل بطول أكثر من 6.5 كم و أصبح محورا مروريا مهما وبديلا لشارع الأهرام، وساهم فى استيعاب الحركة المرورية خلال أعمال غلق شارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، إضافة إلى محور الفريق كمال عامر، الذى سيؤدى بعد أن ينتهى العمل منه إلى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية فى عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلًا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل؛ وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

وخلال اللقاء أطلع المحافظ على تقارير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية الخاصة برصد عدد 80 حاله ( شكوي) بنطاق الأحياء والمراكز والمدن خاصه بملفات ترميم وصيانة الطرق ورفع المخلفات وإزالة التعدى على الطريق العام .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بسرعه حل اى معوقات تواجه المواطنين والرد على الشكاوى التى تم رصدها خلال يومين على الأكثر ومتابعه يومية لمشروعات الرصف والتطوير للطرق والمحاور للتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمعايير المحددة للعمل وتلاقى اى ملاحظات أولا بأول .

كما شدد محافظ الجيزة بمتابعه اداء شركات النظافة والجمع العاملة كلا فيما يخصه فى اطار جهود محافظة الجيزة فى تحسين منظومة النظافة وتقديم خدمات أفضل لمواطنيها .

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.