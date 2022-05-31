محافظة الجيزة تنفذ أعمال رصف وتركيب إنترلوك لـ433 شارعا بحى بولاق الدكرور

كتب سيد الخلفاوى

انتهت محافظة الجيزة من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب الإنترلوك ورصف 433 شارعا بحى بولاق الدكرور، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة والجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية والوكالة الألمانية Giz.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الشوارع التى تم الانتهاء من تطويرها ببلاط الإنترلوك ودعمها بكوابيل الإنارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة ببولاق الدكرور ضمت 77 شارعا من متفرعات منطقة الجمعية وناهيا و167 شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة و92 شارعا بعزبة الأمين و15 شارعا من متفرعات شارع جمال عبد الناصر و77 شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير شملت الانتهاء من الرصف بالطبقة الإسفلتية لـ5 شوارع بحى بولاق الدكرور وهى شوارع ترعة عبد العال 2 وعبد السلام محمد و الملكة والمجارى وسيد محمود، لافتا إلى أن نسب تنفيذ الأعمال بلغت 100% بجميع الشوارع المذكورة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة المحاور المرورية وتطويرها لاستيعاب الكثافات المرورية بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التى تشهد كثافات عالية.

وثمن المحافظ التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة فى أحداث نقلة نوعية في الأرتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.